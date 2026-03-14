Sali per una birra? poi lo pestano con calci e pugni e lo rapinano | follia in un appartamento di via Bixio

Un uomo è stato aggredito e rapinato in un appartamento di via Bixio dopo aver invitato qualcuno a bere una birra. I responsabili, due persone di 34 e 22 anni, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri di Parma Oltretorrente, che hanno concluso rapidamente le indagini. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, intorno all'1:30 di notte, la vittima avrebbe incontrato in via D'Azeglio una ragazza che gli avrebbe proposto di salire a casa sua per bere una birra. L'uomo ha accettato e dopo circa cinque minuti di cammino, i due sono entrati in un appartamento, situato nella zona di Via Bixio. Poco dopo il loro arrivo, la situazione sarebbe drammaticamente degenerata: da una delle stanze sarebbe improvvisamente uscito un uomo. In lui, il 37enne avrebbe riconosciuto un suo vecchio conoscente, un ragazzo con cui in passato aveva giocato a calcetto e che aveva incrociato in centro a Parma qualche mese prima. Senza alcun preavviso, quest’ultimo lo avrebbe colpito con un violentissimo pugno in pieno viso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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