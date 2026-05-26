Lo ha schiacciato! Scena horror in Italia | giovanissimo

Da tvzap.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un operaio di 30 anni è morto oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, dopo essere rimasto schiacciato da una pressa durante un incidente sul lavoro. L’incidente si è verificato in un’azienda del settore farmaceutico nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La procura ha avviato un’indagine per verificare le cause dell’incidente.

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Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi ad Altopascio (Lucca), dove un operaio di 30 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da una pressa all’interno di un’azienda del comparto farmaceutico. L’allarme è scattato in pochi istanti e i soccorsi sono stati avviati immediatamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Secondo le prime informazioni, l’episodio è accaduto intorno alle 11.40 in via Chimenti, nella frazione di Spianate, nel territorio comunale di Altopascio, in provincia di Lucca. L’incidente è avvenuto all’interno della Cora srl, azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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