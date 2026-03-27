Lo ha schiacciato Dramma in Italia travolto da oltre 300 chili | spaventoso

Un incidente grave si è verificato questa mattina in Italia, quando un peso di oltre 300 chili è caduto su una persona, schiacciandola. L'evento si è verificato durante un’attività lavorativa, interrompendo il normale svolgimento delle operazioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la vittima e avviato le procedure di emergenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Il silenzio mattutino di una giornata di lavoro ordinaria è stato improvvisamente spezzato dal fragore metallico di un peso enorme che ha tradito ogni misura di sicurezza. In un istante, la routine dei gesti ripetuti mille volte si è trasformata in un dramma fatto di dolore acuto e richieste di aiuto disperate. Mentre i colleghi accorrevano increduli, il tempo sembrava essersi fermato sotto la pressione di un oggetto inamovibile che teneva prigioniero il corpo di un uomo, segnando un confine netto tra la normalità di un turno iniziato all’alba e l’incubo di un infortunio gravissimo. La lotta contro il tempo e la forza di gravità è diventata l’unica priorità, mentre le sirene in lontananza cercavano di farsi strada verso il luogo dove un lavoratore si trovava a fare i conti con un destino crudele e inaspettato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo ha schiacciato”. Dramma in Italia, travolto da oltre 300 chili: spaventoso Articoli correlati Infortunio sul lavoro: meccanico schiacciato da un motore di 300 chiliMomenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di martedì 24 a San Biagio di Argenta, dove un meccanico di 56 anni è rimasto ferito in un... Rimane schiacciato con una gamba sotto un carico da 300 chili: grave un lavoratore di 55 anniUn dipendente di un'azienda di spedizioni di Bregnano (Como) è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro. Tutti gli aggiornamenti su Lo ha schiacciato Dramma in Italia... Discussioni sull' argomento Dramma a Lampedusa, donna muore schiacciata dal cancello della villetta; Schiacciato dalla putrella: operaio muore nello stabilimento? Wartsila; Dramma in azienda, muore operaio di 22 anni; Ruvo di Puglia, titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavora. Operaio muore schiacciato dal nastro trasportatore della frutta mentre lo sblocca: dramma nel MessineseIncidente mortale sul lavoro oggi in un’azienda di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un operaio di 61 anni, Antonio Rocco Russo, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal ... fanpage.it @unionesarda.it Sangue e dramma questa mattina a Sassari, in un palazzo dell’Ersu che ospita studenti tra via Rosello e via Lamarmora. Secondo le prime informazioni un giovane ospite della struttura ha prima accoltellato una guardia giurata addetta alla vi - facebook.com facebook Il sindaco di Milano @BeppeSala prova a fare ironia sul dramma della famiglia nel bosco, di cui evidentemente non sa nulla. Che tristezza. x.com