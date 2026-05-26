Livorno chiede monete con insistenza nel parcheggio dell' ospedale e si scaglia contro i carabinieri | denunciato

Notizia in breve

Un uomo è stato denunciato a Livorno dopo aver importunato diverse persone nel parcheggio di un ospedale e aver insistito per ottenere monete. Quando i carabinieri sono intervenuti per l’identificazione, si è scagliato contro di loro. L’individuo ha manifestato un comportamento aggressivo e ha cercato di opporsi all’azione delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di tali azioni.