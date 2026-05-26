Livorno chiede monete con insistenza nel parcheggio dell' ospedale e si scaglia contro i carabinieri | denunciato
Un uomo è stato denunciato a Livorno dopo aver importunato diverse persone nel parcheggio di un ospedale e aver insistito per ottenere monete. Quando i carabinieri sono intervenuti per l’identificazione, si è scagliato contro di loro. L’individuo ha manifestato un comportamento aggressivo e ha cercato di opporsi all’azione delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di tali azioni.
Ha importunato diverse persone all'interno del parcheggio dell'ospedale e poi si è scagliato contro i carabinieri al momento dell'identificazione. Per questo un 41enne di origine nordafricana è stato denunciato per oltraggio, resistenza, minaccia e porto abusivo di armi od oggetti atti ad. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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