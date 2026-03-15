Ubriaco infastidisce i clienti di un bar poi si scaglia contro i carabinieri | denunciato un 25enne

Nella mattinata di sabato 14 marzo, un uomo di 25 anni, straniero e senza fissa dimora, ha infastidito i clienti di un bar di Latisana. Dopo aver creato disordini nel locale, si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per calmare la situazione. L’uomo è stato quindi denunciato dalle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto intorno alle 8.00 del mattino in un bar di Latisana. Protagonista un 25enne in evidente stato di alterazione psicofisica che ha iniziato a infastidire gli avventori del locale fino all'arrivo dei carabinieri Momenti di tensione nella mattinata di ieri, sabato 14 marzo, in un bar di Latisana, dove un uomo di 25 anni, straniero e senza fissa dimora sul territorio nazionale, ha creato disordini disturbando i clienti del locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 8, quando il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a infastidire gli avventori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Latisana, allertati tramite il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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