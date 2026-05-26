Livorno alloggi di edilizia residenziale agevolata | pubblicata la graduatoria provvisoria

Notizia in breve

Il Comune di Livorno ha reso pubblica la graduatoria provvisoria per il bando di accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata. La lista include i nominativi dei richiedenti che hanno superato la prima fase di selezione. La pubblicazione è disponibile online e presso gli uffici comunali, con i dettagli relativi ai punteggi e alle posizioni in graduatoria. È possibile presentare eventuali reclami entro un termine stabilito.