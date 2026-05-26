Livorno alloggi di edilizia residenziale agevolata | pubblicata la graduatoria provvisoria
Il Comune di Livorno ha reso pubblica la graduatoria provvisoria per il bando di accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata. La lista include i nominativi dei richiedenti che hanno superato la prima fase di selezione. La pubblicazione è disponibile online e presso gli uffici comunali, con i dettagli relativi ai punteggi e alle posizioni in graduatoria. È possibile presentare eventuali reclami entro un termine stabilito.
Il Comune di Livorno ha pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso per l'accesso alla locazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata. A questi link è possibile consultare gli ammessi e gli esclusi (per ragioni di privacy è stato inserito solamente il numero che è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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