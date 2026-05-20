Sicilia che piace 2026 pubblicata la graduatoria provvisoria del bando regionale

È stata resa pubblica la graduatoria provvisoria relativa al bando regionale “Sicilia che piace 2026”. Il progetto, promosso dall’assessorato alle Attività produttive, mira a sostenere interventi di promozione del sistema produttivo siciliano. La graduatoria riguarda soggetti privati e si riferisce agli interventi ammessi a finanziamento. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di assegnazione delle risorse previste dal bando. La fase successiva prevede eventuali verifiche e eventuali modifiche prima della definizione definitiva.

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