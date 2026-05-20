Sicilia che piace 2026 pubblicata la graduatoria provvisoria del bando regionale
È stata resa pubblica la graduatoria provvisoria relativa al bando regionale “Sicilia che piace 2026”. Il progetto, promosso dall’assessorato alle Attività produttive, mira a sostenere interventi di promozione del sistema produttivo siciliano. La graduatoria riguarda soggetti privati e si riferisce agli interventi ammessi a finanziamento. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di assegnazione delle risorse previste dal bando. La fase successiva prevede eventuali verifiche e eventuali modifiche prima della definizione definitiva.
Pubblicata la graduatoria provvisoria dell’avviso “Sicilia che piace 2026 – interventi in favore di soggetti privati”, il bando promosso dall’assessorato regionale alle Attività produttive destinato a sostenere iniziative di promozione del sistema produttivo siciliano.L’obiettivo dell’intervento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sicília e Calábria 2026 | Roteiro Exclusivo
Sullo stesso argomento
Regione, pubblicata la graduatoria provvisoria del bando "Sicilia che Piace 2026": "Sosteniamo la promozione delle imprese"È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso “Sicilia che Piace 2026 - interventi in favore di soggetti privati”, promosso...
Pubblicata la graduatoria del bando regionale “Sicilia che Piace”: investimento di 1,6 milioni di euroIl dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti presentati dagli enti locali...
Bando Sicilia che Piace 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria per i soggetti privati. Tamajo: Sosteniamo la promozione delle imprese siciliane dlvr.it/TSdWWP x.com
Bando Sicilia che Piace 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria per i soggetti privati. Tamajo: Sosteniamo la promozione delle impreseL'iniziativa è finalizzata alla concessione di contributi per iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo regionale, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze siciliane e di rafforzar ... ilsicilia.it
Sicilia che Piace 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per la promozione delle eccellenze sicilianePubblicata la graduatoria provvisoria del bando Sicilia che Piace 2026 della Regione Siciliana: i contributi. newsicilia.it
È stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso Sicilia che piace 2026, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive, il progetto presentato dal Comune di Montevago per la manifestazione Oro verde del Belìce. L’iniziativa, in progra - Facebook facebook