Bergamo pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di 68 alloggi pubblici

A Bergamo è stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di 68 alloggi pubblici. Il bando, aperto il 2 marzo, si è chiuso il 13 aprile. Gli alloggi sono messi a disposizione da Aler e da alcuni Comuni dell’ambito territoriale. La procedura ha portato alla formulazione della graduatoria, che ora viene resa pubblica. La pubblicazione riguarda le richieste ricevute e i criteri di assegnazione adottati.

Il 13 aprile si è chiuso il bando per l’assegnazione di alloggi pubblici messi a disposizione da Aler e da alcuni Comuni dell’Ambito territoriale – Bergamo con il bando aperto il 2 marzo scorso. Complessivamente, si trattava 68 alloggi così suddivisi: 68 a Bergamo (20 del Comune di Bergamo e 40 di Aler); 5 a Sorisole (di proprietà del Comune di Sorisole); 1 a Torre Boldone (di proprietà del Comune di Torre Boldone) e 2 a Torre Boldone (di proprietà di Aler). Si conferma molto alta la richiesta: – per i 20 alloggi del Comune di Bergamo sono state presentate 600 domande – per i 40 alloggi di Aler nel Comune di Bergamo sono state presentate 701...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Pubblicato il nuovo bando per 68 alloggi pubblici nell’ambito di Bergamo: ecco come fare domandaDisponibili appartamenti, comunali o di Aler, a Bergamo, Sorisole e Torre Boldone. Leggi anche: Orti urbani, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei lotti comunali dell’anno Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bergamo, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di 68 alloggi pubblici; Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler; Concorso AICS Dirigenti: Graduatoria 2025; Supplenze docenti 2026, nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti. Bergamo, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di 68 alloggi pubbliciComplessivamente, si trattava 68 alloggi così suddivisi: 68 a Bergamo (20 del Comune di Bergamo e 40 di Aler); 5 a Sorisole (di proprietà del Comune di Sorisole); 1 a Torre Boldone (di proprietà del ... bergamonews.it Orti urbani, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei lotti comunali dell’annoOltre 100 domande confermano il boom dell’agricoltura. Il Comune punta a una gestione più rapida e sostenibile degli spazi verdi: pubblicato l’elenco definitivo 2026 per l’assegnazione degli orti ... bergamonews.it Evar Cortinovis è l’uomo di 37 anni che è morto colpito da un masso mentre stava facendo un’escursione in provincia di Bergamo. Lascia un figlio piccolo - facebook.com facebook The interior of the Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo truly is unbelievable x.com