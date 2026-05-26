Alle 14.46, si avvicina l'inizio del match tra Jannik Sinner e Clement Tabur al Roland Garros 2026. L'incontro tra il tennista italiano e il giocatore francese con wild card è previsto per le 15.00. Tra poco in campo anche la partita di Gauff, con inizio alle 20.15. La diretta segue gli aggiornamenti in tempo reale dalla capitale del tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Buon pomeriggio amici di OA Sport, ci avviciniamo al match di Jannik Sinner che esordirà al Roland Garros contro la wild card francese Clement Tabur. La giornata sul Philippe-Chatrier è iniziata con il successo di Sabalenka che ha eliminato per 2-0 la spagnola Bouzas Maneiro, mentre poco fa è arrivato il ritiro del transalpino Muller contro Tsitsipas: il greco passa al turno successivo del torneo. Tra pochi minuti, alle 15.15 circa, entrerà in campo Gauff per sfidare Townsend in un derby tutto statunitense, mentre il nostro italiano scenderà sul centrale non prima delle 20.15. Buongiorno amici... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tra poco inizia il match di Gauff, azzurro in campo alle 20.15

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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