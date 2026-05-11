LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | tra poco Gauff azzurro in campo non prima delle 15.00

Alle 12.40 si è conclusa la partita tra Cirstea e Noskova, con la vittoria della prima in due set. Poco dopo, sul Centrale di Roma, è iniziato il programma del torneo maschile con il match tra Sinner e Popyrin. La partita tra Gauff e la sua avversaria è prevista non prima delle 15.00. La programmazione delle partite si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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