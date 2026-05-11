LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | tra poco Gauff azzurro in campo non prima delle 15.00
Alle 12.40 si è conclusa la partita tra Cirstea e Noskova, con la vittoria della prima in due set. Poco dopo, sul Centrale di Roma, è iniziato il programma del torneo maschile con il match tra Sinner e Popyrin. La partita tra Gauff e la sua avversaria è prevista non prima delle 15.00. La programmazione delle partite si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Il programma sul Centrale inizia con la vittoria di Cirstea su Noskova per 2-0. Tra pochi minuti in campo Gauff contro Jovic, poi non prima delle 15.00 sarà il turno dell’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per i sedicesimi di finale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros a Parigi. L’azzurro vuole scrivere ancora la storia dopo aver vinto ben tornei Masters di fila da Parigi fino a Madrid, passando per Indian Wells, Miami e Montecarlo.🔗 Leggi su Oasport.it
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Sinner in campo domani contro Popyrin agli Internazionali di Roma! Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin domani al terzo turno degli Internazionali d'Italia sul Centrale, non prima delle 15. Potrai seguire la sfida in diretta TV su SkySport e in streaming su x.com
Late-night heroics Popyrin outlasts Mensik in 2h11 and will face Sinner in the next round #IBI26 facebook
Sinner è il giocatore più giovane ad aver collezionato finali in tutti gli attuali tornei ATP Masters 1000. reddit