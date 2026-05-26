Parry ha vinto il secondo set 6-2 contro Kalinina, portando la sfida al terzo e decisivo parziale. La partita tra Sinner e Tabur è ancora in corso, con l’azzurro in campo alle 20.15. La diretta si può seguire aggiornando la pagina. Parry si è ripresa dopo aver perso il primo set 2-6, e ora si aspetta l’ultimo set per conoscere il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.36 Parry reagisce e vince 2-6 il secondo parziale rimando la conclusione del match al terzo e decisivo set. Ci avviciniamo sempre più velocemente all’ingresso in campo di Sinner, previsto per le 20.15. 17.45 Mentre ci avviciniamo alle 20.15, orario intorno al quale Sinner entrerà sul Philippe Chatrier, Kalinina ha vinto 6-0 il primo set contro Parry, con la padrona di casa che dovrà impegnarsi maggiormente per cercare di non uscire di scena al primo turno del torneo parigino. 16.47 Dominio assoluto di Gauff che chiude il match con un parziale di 6-4, 6-0. Con un bagel finale, la statunitense accede al secondo turno del torneo parigino senza molti problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Parry e Kalinina al terzo, azzurro in campo alle 20.15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Kalinina avanti su Parry, azzurro in campo alle 20.15

LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Kalinina e Parry spostate sul centrale, azzurro in campo non prima delle 20.15Il match tra Sinner e Tabur a Roland Garros 2026 non è ancora iniziato, con l’azzurro che scenderà in campo non prima delle 20.

Temi più discussi: Live Jannik Sinner - Clément Tabur - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/05/2026; Sinner-Tabur si vedrà in tv in chiaro al Roland Garros? Orario e questione diritti; Il tabellone del Roland Garros; Sinner-Tabur oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming.

#sinner v tabur Roland Garros #reaction #live #update #geektv x.com

Sinner-Tabur oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, canale, streamingLa caccia al Roland Garros 2026 di Jannik Sinner comincia da Clement Tabur, dalle ore 20:15 della sessione serale e dal Court Philippe Chatrier. Il numero ... oasport.it

Sinner-Tabur al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik debutta al primo turno contro il 171° al mondoLa diretta di Sinner-Tabur oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it