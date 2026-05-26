Kalinina ha vinto il primo set contro Parry e conduce con un punteggio di 6-3. L'incontro tra Sinner e Tabur è programmato per le 20.15. La partita si sta svolgendo al torneo di Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Mentre ci avviciniamo alle 20.15, orario intorno al quale Sinner entrerà sul Philippe Chatrier, Kalinina ha vinto 6-0 il primo set contro Parry, con la padrona di casa che dovrà impegnarsi maggiormente per cercare di non uscire di scena al primo turno del torneo parigino. 16.47 Dominio assoluto di Gauff che chiude il match con un parziale di 6-4, 6-0. Con un bagel finale, la statunitense accede al secondo turno del torneo parigino senza molti problemi. Sinner in campo non prima delle 20.15, con il programma del centrale che ha subito una modifica: tra pochi minuti in campo l’ucraina Kalinina e la francese Parry. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Kalinina avanti su Parry, azzurro in campo alle 20.15

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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