Al torneo ATP di Roma, si sta svolgendo attualmente la partita tra Sinner e Pellegrino. Nel torneo femminile, Cirstea ha vinto il primo set contro Ostapenko con un punteggio di 6-1, dominando la tennista lettone. Un altro match femminile vede l’azzurra in campo alle 15.00. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, si può cliccare sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Cirstea vince il primo parziale contro Ostapenko, dominando la tennista lettone che perde per 6-1. Si avvicina il momento dell’azzurro, che non entrerà in campo prime delle 15.00. 12.32 Manca sempre meno al derby italiani agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, con Sinner che affronterà Andrea Pellegrino non prima delle 15.00 in un match assolutamente inedito. Purtroppo, la giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziata con la durissima sconfitta per Lorenzo Musetti che ha perso 6-3, 6-1 dal norvegese Casper Ruud: sono molti i punti interrogativi che questo match lascia al toscano, tra condizioni fisiche e, soprattutto, filosofia di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cirstea avanti su Ostapenko, azzurro in campo alle 15.00

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Roma ATP R2: [Q] N. Basilashvili def. [5] B. Shelton 6-4, 6-7(5), 6-3 reddit

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