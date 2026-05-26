CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Alla fine è Parry che vince il match, con la padrona di casa che dopo aver subito il 6-0 nel primo set, rimonta Kalinina con un 2-6, 4-6. Manca sempre meno all’ingresso in campo del nostro Sinner. 18.36 Parry reagisce e vince 2-6 il secondo parziale rimando la conclusione del match al terzo e decisivo set. Ci avviciniamo sempre più velocemente all’ingresso in campo di Sinner, previsto per le 20.15. 17.45 Mentre ci avviciniamo alle 20.15, orario intorno al quale Sinner entrerà sul Philippe Chatrier, Kalinina ha vinto 6-0 il primo set contro Parry, con la padrona di casa che dovrà impegnarsi maggiormente per cercare di non uscire di scena al primo turno del torneo parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 20.15 per l’esordio nel torneo parigino

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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