L'incontro tra Sinner e Tabur a Roland Garros 2026 si è concluso con la vittoria dell'altoatesino in due set, 6-1 e 6-3. Sinner ha ottenuto il secondo set grazie a un vantaggio iniziale. All'inizio del terzo set, il francese ha avuto la prima palla nel primo game. La partita si è conclusa con il punteggio di 21 nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla ad inizio game per il francese. TERZO SET 21.45 Continua il match solido giocato da Sinner che, in questo parziale, ha dovuto gestire una crescita nel gioco da parte di Tabur che adesso ha messo da parte la tensione e sta colpendo la palla in maniera più sciolta e libera. L’azzurro serve al 73% le prime palle, dalle quali ottiene sempre l’80%, mentre con la seconda ha perso un solo punto con una percentuale del 91%. 6-3 Sinner vince anche il secondo set! Con una prima palla vincente, mascherata da seconda, l’azzurro chiude il secondo parziale. Seconda palla. 40-15 Smash vincente dell’italiano, che ha due set point. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’altoatesino vince anche il secondo set grazie al vantaggio iniziale

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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