Sinner conduce contro Tabur nei quarti di finale di Roland Garros 2026, con il punteggio di 6-1, 6-3, 4-3. L’azzurro ha mantenuto il vantaggio nel terzo set, rischiando poco finora. Al momento, Sinner ha ottenuto un punto con un dritto vincente, portandosi a 15-30 nel gioco. La partita è in corso e si aggiorna in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Altra botta in risposta, Sinner chiude con il dritto vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 Sassata in risposta dell’azzurro con il dritto, il francese è costretto a mandare in rete il colpo in uscita dal servizio. 5-3 Serve and volley vincente di Sinner! 40-0 Servizio esterno e rovescio vincente a campo aperto! 30-0 Dritto pazzesco dell’azzurro in lungolinea dopo il servizio. 15-0 Prima esterna vincente di Sinner. 4-3 Passante di rovescio incrociato pazzesco del francese che resta nella scia di Sinner. Seconda. A-40 Prima esterna vincente di Tabur. 40-40 Doppio fallo nettissimo del francese, che ha deciso di forzare la seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro rischia poco e resta avanti nel terzo set

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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