LIVE Sinner-Tabur 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce il primo set avanti di un break
Sinner ha vinto il primo set contro Tabur, con un break di vantaggio. Nel secondo set, Tabur ha risposto con un rovescio diagonale in uscita dal servizio, portando il punteggio a 2-1. La partita si sta svolgendo sul campo di Roland Garros e viene aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Contropiede vincente di Tabur con il rovescio diagonale in uscita dal servizio. Non entra la prima centrale del francese. A-40 Esce il passante di rovescio in corsa di Sinner. 40-40 Comanda lo scambio Tabur che spinge con il dritto, non passa la difesa di Sinner che ha giocato contenuto lo scambio. Seconda da sfruttare per il doppio break! 40-A Esagera ancora Tabur che cerca l’accelerazione lungolinea di rovescio, senza trovare il campo. 40-40 Prima centrale vincente per annullare la palla break. 40-A Il dritto lungolinea in uscita dal servizio del francese non trova il campo, troppa fretta per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento
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