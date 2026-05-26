LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese parte per la prima volta in vantaggio l’azzurro vuole chiudere il match

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, Sinner ha vinto i primi due set contro Tabur con i punteggi di 6-1 e 6-3. Nel terzo set, Tabur ha preso il vantaggio, portandosi sul 1-0. In un punto, Tabur si è avvicinato alla rete e ha concluso lo scambio con una volée alta, portandosi a 30-40. La partita è in corso e i giocatori stanno cercando di ottenere il risultato finale.