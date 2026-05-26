LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese parte per la prima volta in vantaggio l’azzurro vuole chiudere il match

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Roland Garros, Sinner ha vinto i primi due set contro Tabur con i punteggi di 6-1 e 6-3. Nel terzo set, Tabur ha preso il vantaggio, portandosi sul 1-0. In un punto, Tabur si è avvicinato alla rete e ha concluso lo scambio con una volée alta, portandosi a 30-40. La partita è in corso e i giocatori stanno cercando di ottenere il risultato finale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Scende a rete con coraggio Tabur che chiude lo scambio con la volée alta. 15-40 Rischia il francese che manda in corridoio il servizio, doppio fallo sanguinoso per lui. Seconda da sfruttare per andare a palle break. 15-30 Prima esterna e dritto vincente dall’altra parte di Tabur. 0-30 Esce completamente dal campo il dritto in uscita dal servizio del transalpino. 0-15 Grande risposta del numero uno che chiude lo scambio con il rovescio lungolinea vincente. Seconda palla ad inizio game per Tabur. 1-1 Prima vincente per chiudere un game complesso vicino ai dieci minuti di durata. A-40 Dritto vincente in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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