Durante il secondo set del match a Roland Garros 2026, l'italiano ha iniziato al servizio. Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-1, il secondo è iniziato con il servizio dell’atleta francese. Al primo punto, il francese ha risposto con una vincente, anche questa volta fuori misura. La partita è in corso, con il punteggio attuale che segna 30-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima vincente del francese, fuori misura anche questa risposta. 15-0 Esce la risposta di rovescio di Sinner. Seconda palla ad inizio game per Tabur. 1-0 Ace del numero uno, che parte avanti anche in questo parziale. 40-0 Tabur cerca il back di rovescio per trovare profondità, ma non trova il campo. Seconda palla da lavorare. 30-0 Servizio e dritto vincente in lungolinea per l’azzurro. 15-0 Prima vincente di Sinner per aprire il secondo set. SECONDO SET 21.03 Mentre annunciamo la vittoria di Darderi per 3-0 contro Ofner, parliamo un po’ del primo set: Tabur ha cercato la massima profondità possibile ma la fretta gli ha giocato spesso brutti scherzi, con Sinner che invece sta gestendo al meglio l’esordio in un torneo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur 6-1 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia con il servizio italiano

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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