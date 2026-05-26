Nella giornata odierna, sono stati sollevati dall’incarico l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico di una squadra di calcio. La società ha annunciato di aver avviato un processo di ristrutturazione, con la ricerca di nuovi candidati per ricoprire queste posizioni. La decisione riguarda le figure di vertice coinvolte nelle funzioni di gestione e allenamento della squadra. Le operazioni sono in corso e si attendono aggiornamenti sui nuovi incarichi.

Tanto tuonò che piovve: eccola servita la rivoluzione di Gerry Cardinale al Milan. I tifosi chiedevano le teste di tutti e sono stati accontentati. Con un comunicato ufficiale il Milan ha ufficializzato la cacciata dell'AD Giorgio Furlani, del DS Igli Tare, del DT e capo area Scouting Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Una ghigliottina totale. Ora le scelte relative all'area sportiva (DS e tecnico) spetteranno a Zlatan Ibrahimovic, mentre la nomina del nuovo amministratore delegato a Massimo Calvelli. Segui la nostra diretta per restare sempre aggiornato su tutti i cambiamenti che presto avverranno negli uffici di 'Casa Milan' e nelle stanze di Milanello: entro una settimana si dovrebbe avere un quadro più completo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Via Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Casting aperto per allenatore e dirigenti

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Il Milan fa rivoluzione: via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Il fallimento è stato preso bene....

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Scordiamoci che basti mandare via Giorgio #Furlani per far sì che il Milan torni a essere quello che dovrebbe essere il Milan. @MichaelCuomo7 durante #Milan Express, live quotidiana YouTube @MilanVibesIT x.com

[Longo] Furlani è stato apparentemente sconvolto dalla grandezza delle proteste e sta ora riflettendo se continuare la sua esperienza al Milan, pur continuando a lavorare attivamente su contatti con direttori sportivi e allenatori in vista della prossima stagione. : reddit

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