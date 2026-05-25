A Casa Milan si è svolto un incontro tra i vertici della società, con Furlani e Moncada presenti. Il presidente ha deciso di azzerare i quadri dirigenziali e sta valutando l’ipotesi di un nuovo binomio tra un ex giocatore di lunga data e un allenatore, senza confermare ancora i nomi. Tare e Allegri sono stati esclusi dalla riunione, mentre tra i candidati per il ruolo di nuovo capo scout spunta il nome di Iraola.

Tanto tuonò che piovve: eccola servita la rivoluzione di Gerry Cardinale al Milan. I tifosi chiedevano le teste di tutti e sono stati accontentati. Con un comunicato ufficiale il Milan ufficializza la cacciata dell'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare, il DT e capo area Scouting Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. Una ghigliottina totale. Ora le scelte relative all'area sportiva (ds e tecnico) spetteranno a Zlatan Ibrahimovic, mentre la nomina del nuovo amministratore delegato a Massimo Calvelli. Oggi Cardinale ha convocato una riunione 'carbonara' in cui ha spiegato le sue intenzioni a un gruppo ristretto di giornalisti (noi siamo stati esclusi perchè - ci è stato detto - troppo critici con la società). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – UFFICIALE: saltano Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Spuntano Iraola e il nuovo capo scout

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Milan, via tutti. Ora è ufficiale: licenziati Allegri, Furlani, Tare e MoncadaIl club ha annunciato ufficialmente il licenziamento di quattro dirigenti, tra cui l’allenatore.