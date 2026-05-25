Disastro Milan la mancata Champions fa saltare la dirigenza | Ibrahimovic contestato e ridimensionato

Notizia in breve

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cagliari. La sconfitta ha confermato l'esclusione del club dalla competizione europea e ha portato al declassamento in Europa League. In seguito, si è verificato un cambiamento ai vertici societari, con la dirigenza che è stata azzerata. Contestazioni sono state rivolte anche a uno dei giocatori più rappresentativi, che è stato successivamente ridimensionato.