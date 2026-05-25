Disastro Milan la mancata Champions fa saltare la dirigenza | Ibrahimovic contestato e ridimensionato
Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cagliari. La sconfitta ha confermato l'esclusione del club dalla competizione europea e ha portato al declassamento in Europa League. In seguito, si è verificato un cambiamento ai vertici societari, con la dirigenza che è stata azzerata. Contestazioni sono state rivolte anche a uno dei giocatori più rappresentativi, che è stato successivamente ridimensionato.
La clamorosa sconfitta interna per 1-2 subita a San Siro contro il Cagliari ha sancito la matematica esclusione del Milan dalla prossima Champions League, decretando il declassamento in Europa League e innescando un immediato azzeramento dei vertici societari rossoneri. Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere della Sera, la proprietà ha deciso di avviare una vera e propria rivoluzione dirigenziale che colpirà l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare, tutti destinati all’addio. Il fallimento sportivo, maturato in concomitanza con le contemporanee vittorie di... 🔗 Leggi su Milanzone.it
MILAN ORA È ANSIA CHAMPIONS: L'ATTACCO NON SI SBLOCCA, OBIETTIVO A RISCHIO!
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