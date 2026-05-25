Il Milan ha licenziato diversi dirigenti e allenatori, tra cui Massimiliano Allegri, Igli Tare, Furlani e Moncada. La decisione arriva in un momento di grande caos per il club, con cambiamenti improvvisi alla guida tecnica e dirigenziale. La società ha avviato la ricerca di un nuovo allenatore, con cinque nomi in corsa. Tra questi, secondo alcune fonti, ci sarebbe anche il preferito di un giocatore chiave della rosa.

Milan, è ufficialmente terremoto. Gerry Cardinale caccia tutti: Massimiliano Allegri, Igli Tare, Furlani e anche Moncada. Resta in sella, però, Zlatan Ibrahimovic, su cui mister RedBird avrebbe scelto di puntare, in barba agli umori della tifoseria. E ora l'universo rossonero, spiazzato e sconvolto dal tragico finale di stagione, si interroga. E si chiede chi sarà il nuovo mister. I nomi più quotati sarebbero due. Il comunicato diffuso dalla proprietà americana ha certificato una rivoluzione totale. Regna il caos. "Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione": poche righe, ma sufficienti per sancire una resa dei conti senza precedenti in casa rossonera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan. il nuovo mister dopo il terremoto: 5 nomi in lizza (e il preferito di Ibra)

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