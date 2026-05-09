LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard attacca Pellizzari lo segue!

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con alcuni ciclisti che hanno tentato un attacco importante. Vingegaard è partito in avanti, seguito da Pellizzari, mentre i primi quattro corridori sono stati ripresi e si prepara una volata di gruppo. La corsa continua con i partecipanti che cercano di guadagnare posizioni in vista delle fasi finali. Gli aggiornamenti sulla classifica generale arrivano in tempo reale.

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