LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard attacca Pellizzari lo segue!
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con alcuni ciclisti che hanno tentato un attacco importante. Vingegaard è partito in avanti, seguito da Pellizzari, mentre i primi quattro corridori sono stati ripresi e si prepara una volata di gruppo. La corsa continua con i partecipanti che cercano di guadagnare posizioni in vista delle fasi finali. Gli aggiornamenti sulla classifica generale arrivano in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.51 Ripresi i primi quattro, sarà volata di gruppo! 16.50 Van Eetvelt attacca, Christen risponde! 16.49 Christen parte al contrattacco e raggiunge i primi tre all’ultimo chilometro! 16.49 Sta rinvenendo fortissimo il gruppo! 16.49 Vingegaard non attacca. Anzi si gira a guardare dove sono gli inseguitori. 16.48 Pellizzari si toglie i guantini. Siamo nel tratto più duro al 9%! 16.47 Vingegaard davanti, Pellizzari alla sua ruota, poi Van Eetvelt. 16.47 Siamo nel tratto in pavé. 2 km al traguardo. 16.46 Ultimi 3 km. Attenzione a Vingegaard che potrebbe voler attaccare per arrivare da solo.🔗 Leggi su Oasport.it
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Panoramica sull’argomento
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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.43 Sulla carta Van Eetvelt è il più veloce in volata fra i tre. oasport.it
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