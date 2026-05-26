CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.02 La salita di Carì, di fatto, ha una pendenza media dell’8,3%. La media è del 7,9% solo perché, a 4 km dall’arrivo, c’è un breve tratto in falsopiano al 2%. 16.01 Ripreso Ulissi. 16.00 La salita finale di Carì è un GPM di prima categoria di 11,7 km. Pendenza media del 7,9%, massima del 13% proprio all’ultimo chilometro. 15.59 30 km all’arrivo. 15.57 Il quartetto di testa composto da Ciccone, Harper, Rubio e Narvaez ha solo 1’47” sul gruppo maglia rosa. In mezzo c’è Ulissi a bagnomaria, distante 1’06” dalla vetta. 15.56 La Decathlon mette in testa un uomo a tirare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard non lascia spazio, poche speranze per Ciccone

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