LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone guida l’inseguimento ai due fuggitivi Vingegaard controlla
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista Ciccone ha guidato l’inseguimento ai due fuggitivi, mentre Vingegaard seguiva il gruppo principale. La corsa è in corso e sono in corso aggiornamenti sulla posizione degli atleti. La classifica generale viene monitorata in tempo reale, con variazioni possibili durante il percorso. La tappa prosegue con i corridori impegnati in un tentativo di recupero o di allungo.
13:52 Inseguono il duo di testa: Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Alexander Cepeda, (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas, Juanpe López, Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), David de la Cruz, Mark Donovan, Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman, Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Warren Barguil, Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL), Mattia Bais, Ludovico Crescioli, Alessandro Tonelli (Team Polti-VisitMalta), Igor Arrieta e Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it
GIRO D'ITALIA 2026 - BOULEVERSEMENT au classement général après une étape 4 conclue au sprint
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