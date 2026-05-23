LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone guida l’inseguimento ai due fuggitivi Vingegaard controlla

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il ciclista Ciccone ha guidato l’inseguimento ai due fuggitivi, mentre Vingegaard seguiva il gruppo principale. La corsa è in corso e sono in corso aggiornamenti sulla posizione degli atleti. La classifica generale viene monitorata in tempo reale, con variazioni possibili durante il percorso. La tappa prosegue con i corridori impegnati in un tentativo di recupero o di allungo.