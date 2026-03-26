LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di due uomini in testa ma il gruppo controlla

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, due ciclisti sono riusciti a staccarsi dal gruppo principale e si trovano in fuga. Tuttavia, il plotone sta mantenendo il controllo della corsa, senza permettere ai fuggitivi di allungare troppo. La gara è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:05 Fino ad oggi il corridore ad aver accumulato il maggior numero di abbuoni è Dorian Godon (INEOS Grenadiers), che ha portato a casa 20 secondi, seguito da Baptiste Veistroffer (Lotto Intermachè) con 18 e Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a quota 12. 15:02 Ricordiamo che quest’oggi era previsto un arrivo in salita, ma il primo vero faccia a faccia tra gli uomini di classifica è stato rimandato a domani a causa del fortissimo vento che ha causato l’accorciamento della tappa. 14:58 Inizia la discesa che proietterà la corsa verso lo sprint intermedio di Olost. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di due uomini in testa, ma il gruppo controlla Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 100 km all’arrivo. Il gruppo controlla la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando con due minuti sul gruppo ai -90 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:08 Ancora una volta il francese Veistroffer ha conquistato il GPM. Una raccolta di contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it