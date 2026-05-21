LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi il gruppo controlla
Oggi al Giro d’Italia 2026 la tappa si è conclusa con cinque corridori in fuga, mentre il gruppo principale ha mantenuto il controllo. Sono circa 140 i chilometri rimasti alla fine della frazione. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con le posizioni dei favoriti che si muovono lungo il percorso. La corsa prosegue senza soste, con gli atleti che si sfidano su un tracciato che si mantiene impegnativo fino all’arrivo. La giornata si concluderà con la definizione delle posizioni di testa.
14.12 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 14.09 Il gruppo si è avvicinato molto e si è riportato a 1' 05" dai cinque fuggitivi. 1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12" 39:40:34 2 Vingegaard Jonas Team Visma Lease a Bike 20" 0:27 3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4" 1:57 4 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12" 2:24 5 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48 6 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4" 3:06 7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28 8 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:349 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4" 3:36 10 Harper Chris Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 - Stage 10 Highlights - Super long Time Trial in Tuscany
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