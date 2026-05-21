LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi il gruppo controlla

Oggi al Giro d’Italia 2026 la tappa si è conclusa con cinque corridori in fuga, mentre il gruppo principale ha mantenuto il controllo. Sono circa 140 i chilometri rimasti alla fine della frazione. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con le posizioni dei favoriti che si muovono lungo il percorso. La corsa prosegue senza soste, con gli atleti che si sfidano su un tracciato che si mantiene impegnativo fino all’arrivo. La giornata si concluderà con la definizione delle posizioni di testa.

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