LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via della nona frazione
Tra pochi minuti prenderà il via la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La corsa si svolge oggi in un percorso che prevede un breve incremento di quota fino ai piedi della Querciola, situata a circa 11 chilometri dalla partenza. La classifica generale vede alcuni corridori in evidenza, con i tempi aggiornati in modo costante durante la giornata. I partecipanti si preparano ad affrontare le sfide di questa frazione, che promette di essere decisiva per la conquista della maglia rosa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.31 Si continua leggermente a salire fino ad arrivare ai piedi della Querciola (11.5 km al 4.2% di pendenza media), preludio all’ascesa finale di Corno alle Scale (10.9 km al 5.8%) con gli ultimi 3 chilometri in doppia cifra. 12.28 Secondo arrivo in salita di quest’edizione dopo il mitico Blockhaus di venerdì. La prima parte di gara è totalmente pianeggiante fino ad arrivare allo sprint intermedio di Marzabotto, dove la strada è già leggermente in salita. 12.25 Tra circa 10 minuti inizierà la tappa da Cervia a Corno alle Scale con la partenza dallo start village prevista per le 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 7 Preview: Blockhaus Buster
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