LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la salita finale di Carì Chance risicate per la fuga
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, la corsa si avvicina alla salita finale di Carì. Le chance di fuga si sono ridotte, e i corridori stanno preparando gli ultimi sforzi. A metà giornata, un ciclista ha fermato la sua bici all’ammiraglia, perdendo terreno rispetto ai rivali Rubio e Harper, che continuano a guadagnare posizioni nella classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.21 Nel fermarsi all’ammiraglia, Ciccone ha ormai definitivamente perso terreno da Rubio e Harper. Si è proprio rialzato. 16.20 Ciccone va a prendere una borraccia all’ammiraglia. 16.19 Solo un minuto per i battistrada. 5 km al chilometro Red Bull. 16.16 Si stacca Narvaez. Davanti restano Ciccone, Rubio e Harper. Solo 1’14” il gap sul plotone principale. 16.16 Torna davanti la Decathlon. Gall può ancora contare su ben 4 gregari. 16.14 Ciccone non fortunato in questo Giro d’Italia. Sin qui non è mai riuscito a centrare la fuga giusta. Ci riproverà, verosimilmente, venerdì nel tappone di Alleghe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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