LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la salita finale di Carì Chance risicate per la fuga

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, la corsa si avvicina alla salita finale di Carì. Le chance di fuga si sono ridotte, e i corridori stanno preparando gli ultimi sforzi. A metà giornata, un ciclista ha fermato la sua bici all’ammiraglia, perdendo terreno rispetto ai rivali Rubio e Harper, che continuano a guadagnare posizioni nella classifica generale.