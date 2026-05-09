LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ripresi i fuggitivi Si avvicina la salita decisiva
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con i fuggitivi che sono stati ripresi. A 25 chilometri dal traguardo si avvicina la salita più dura della giornata, che potrebbe decidere la classifica generale. La corsa è in corso e i ciclisti stanno affrontando gli ultimi km prima di arrivare alla fase decisiva. L’attenzione rimane alta sui movimenti dei corridori in fuga e sulla strategia degli uomini di classifica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.13 25 km al traguardo. Breve situazione di stallo in gruppo, ma tra poco inizierà il nervosismo per imboccare davanti il Lyaskovets Monastery Pass. 16.11 Ha smesso di piovere, alcuni corridori si stanno togliendo la mantellina, tra cui Gall. Ma l’asfalto resta viscido. 16.11 GRUPPO COMPATTO! Sevilla e Maestri ripresi a 27 km dall’arrivo. 16.10 Grande lavoro in testa al gruppo della Netcompany Ineos. 16.09 Maestri e Sevilla saranno ripresi prima del chilometro Red Bull. Solo 18? di vantaggio residuo. 16.08 Vedremo se gli uomini di classifica sprinteranno per gli abbuoni del traguardo volante.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1’30” dai fuggitivi, si avvicina la salita finale
Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fuga
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta, coinvolti Adam Yates e GeeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 15.58 Prosegue il lavoro della Picnic PostNL in testa al gruppo ... oasport.it
Giro d'Italia 2026 Diretta LIVE Tappa 2, Burgas - Veliko Tarnovo: ripresi i fuggitivi, una caduta sconvolge il gruppoLa diretta della seconda tappa del Giro d'Italia 2026, che prosegue l'incursione in Bulgaria con una frazione mossa di 221 km e che presenta le prime salite di questa edizione ... sport.virgilio.it
Un campione a disposizione della squadra Marcel Kittel indimenticabile nelle volate ora è impegnato come allenatore degli specialisti della Unibet #GirodItalia #Ciclismo #Cycling facebook
La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com