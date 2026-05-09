LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ripresi i fuggitivi Si avvicina la salita decisiva

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con i fuggitivi che sono stati ripresi. A 25 chilometri dal traguardo si avvicina la salita più dura della giornata, che potrebbe decidere la classifica generale. La corsa è in corso e i ciclisti stanno affrontando gli ultimi km prima di arrivare alla fase decisiva. L’attenzione rimane alta sui movimenti dei corridori in fuga e sulla strategia degli uomini di classifica.

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