LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sei in fuga c’è Mattio! Si avvicina la salita di Ovronnaz

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la prima tappa del Giro di Romandia 2026, con i ciclisti impegnati in una fuga che coinvolge sei corridori. Tra loro, un atleta sta mantenendo il vantaggio sul gruppo, che si trova a circa 2 minuti. Mancano circa 50 chilometri all’arrivo e si avvicina la salita di Ovronnaz, punto chiave per la corsa. La situazione in classifica si sta definendo con un gruppetto di avanti e una corsa ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Mancano 50 chilometri al traguardo. 16.09 Il vantaggio dei 6 fuggitivi sul gruppo è di 2? 04? 16.06 Ricordiamo i nomi dei 6 fuggitivi: Pietro Mattio (Team Visma Lease a Bike), Sam Oomen (Lidl – Trek), Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL). 16.03 Tra poco più di 10 chilometri i 6 fuggitivi arriveranno ai piedi della alita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8%). Prima però i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Saxon 16.00  60 chilometri all’arrivo! 15.58 I 6 fuggitivi passano nuovamente sulla linea del traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it

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