LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sei in fuga c’è Mattio! Si avvicina la salita di Ovronnaz

Oggi si svolge la prima tappa del Giro di Romandia 2026, con i ciclisti impegnati in una fuga che coinvolge sei corridori. Tra loro, un atleta sta mantenendo il vantaggio sul gruppo, che si trova a circa 2 minuti. Mancano circa 50 chilometri all’arrivo e si avvicina la salita di Ovronnaz, punto chiave per la corsa. La situazione in classifica si sta definendo con un gruppetto di avanti e una corsa ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Mancano 50 chilometri al traguardo. 16.09 Il vantaggio dei 6 fuggitivi sul gruppo è di 2? 04? 16.06 Ricordiamo i nomi dei 6 fuggitivi: Pietro Mattio (Team Visma Lease a Bike), Sam Oomen (Lidl – Trek), Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL). 16.03 Tra poco più di 10 chilometri i 6 fuggitivi arriveranno ai piedi della alita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8%). Prima però i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Saxon 16.00 60 chilometri all’arrivo! 15.58 I 6 fuggitivi passano nuovamente sulla linea del traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga, c’è Mattio! Si avvicina la salita di Ovronnaz Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 2? 30? Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 3? 20? Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga, c’è Mattio! Si avvicina la salita di OvronnazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Tra poco più di 10 chilometri i 6 fuggitivi arriveranno ai piedi della alita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8%). oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it Dopo il prologo conquistato ieri da Dorian Godon, il Giro di Romandia propone oggi la prima tappa in linea, che si preannuncia molto dura e chiamerà subito allo scoperto gli uomini di classifica, a partire ovviamente da Tadej Pogacar, grande favorito per la vit - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz - x.com