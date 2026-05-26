A 10 chilometri dalla vetta, Pellizzari si trova in difficoltà durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre la Red Bull si è ritirata dalla corsa. La tappa prosegue senza la squadra, lasciando i corridori in corsa senza il supporto del team. Nessun altro dettaglio su eventuali ritiri o incidenti è stato comunicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.32 Ora la Red Bull si defila. 10 km all’arrivo. 16.31 Giulio Pellizzari si stacca! Ma cosa è successo? Possibile che la sua squadra si sia messa in testa a tirare e si sia staccato proprio Pellizzari? 16.30 Ripreso Rubio. Resta Harper solo al comando con 21? sul drappello sempre più ridotto degli uomini di classifica. 16.29 Attenzione, arriva davanti la Red Bull. Speriamo di non vedere Pellizzari fare il gregario a Hindley. 16.28 INIZIA LA SALITA FINALE di Carì! 11,7 km al 7,9% e punta massima del 14%. 16.27 Rubio secondo al km Red Bull, Magli terzo. Dunque il corridore della Bardiani ha sottratto 2? agli uomini di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari in crisi a 10 km dalla vetta

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Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

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