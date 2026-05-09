LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | vince un uruguaiano! Vingegaard e Pellizzari ripresi all’ultimo km

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con un corridore uruguaiano che si è imposto alla fine. Durante la gara, Vingegaard e Pellizzari sono stati ripresi negli ultimi chilometri. Alle 17.00, Bernal ha ottenuto sei secondi di abbuono al chilometro, secondo quanto comunicato. La classifica generale viene aggiornata di continuo, mentre i tifosi seguono con attenzione le fasi finali della corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.00 Bernal si è aggiudicato 6? di abbuono al chilometro Red Bull. Sulla salita finale Vingegaard, dopo il forcing imposto da Piganzoli, ha attaccato due volte. Solo Pellizzari e Van Eetvelt hanno tenuto la sua ruota, salvo venire ripresi proprio nell’ultimo chilometro. 16.59 Corsa caratterizzata dalla brutta caduta a poco più di 20 km dalla conclusione, che ha portato ad una breve neutralizzazione e potrebbe aver compromesso definitivamente le velleità di classifica di Gee ed Adam Yates. 16.58 La nuova classifica generale: 1 Guillermo Thomas Silva (XDS...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Vingegaard e Pellizzari ripresi all’ultimo km ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi i fuggitivi. Si avvicina la salita decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Vingegaard e Pellizzari ripresi all’ultimo kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.43 Sulla carta Van Eetvelt è il più veloce in volata fra i tre. oasport.it Giro d'Italia 2026 Diretta LIVE Tappa 2, Burgas - Veliko Tarnovo: una caduta sconvolge il gruppo, la gara poi riparteLa diretta della seconda tappa del Giro d'Italia 2026, che prosegue l'incursione in Bulgaria con una frazione mossa di 221 km e che presenta le prime salite di questa edizione ... sport.virgilio.it La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com