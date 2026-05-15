Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in diretta sulla corsa. Durante la frazione, il ciclista in testa ha staccato gli avversari, mentre un altro atleta ha mostrato segni di fatica dopo aver resistito a lungo. La classifica generale si sta modificando di continuo, con alcuni corridori che cercano di mantenere la posizione e altri che tentano di recuperare terreno. Gli spettatori seguono con attenzione l’evoluzione della gara, che si sta delineando come molto combattuta.

17.21 Adesso Pellizzari non deve perdersi d’animo. L’obiettivo era e rimane il podio. Ed è ancora possibile! Vingegaard è ancora fuori portata: non si poteva pensare di vincere il Giro d’Italia. Non adesso. 17.19 Pellizzari si è staccato da Vingegaard a 4,5 km dal traguardo, proprio nel tratto più duro al 14%. Lì è andato in crisi e gli ultimi 4000 metri sono sembrati interminabili per lui. 17.15 Diciamo la verità, amici di OA Sport. Stavamo sognando, poi la doccia fredda è stata di quelle che fanno male. Pellizzari ha risposto ai primi due attacchi di Vingegaard. Ma lo sforzo è stato enorme, a tal punto che è andato in crisi, venendo saltato poi da Gall a velocità doppia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard stacca tutti, Pellizzari in crisi dopo aver resistito

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PERCORSO E FAVORITI TAPPA 7 GIRO D'ITALIA / IL PRIMO VERO SCONTRO TRA VINGEGAARD E PELLIZZARI!

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