A circa 80 chilometri dall’arrivo, si è formata una fuga di giornata durante la tappa del Giro d’Italia 2026. L’ascesa di Torre si è conclusa, con i corridori che si stanno preparando per il finale. La fuga non è riuscita a staccare definitivamente il gruppo principale, che si mantiene compatto. La classifica generale non ha subito variazioni significative fino a questo punto. La corsa prosegue con i corridori ancora in movimento verso il traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.48 80 km al traguardo, sembra essersi formata la fuga di giornata. 14.45 Ciccone si prende i 9 punti del GPM di Torre, ma è a -77 da Vingegaard. 14.44 Ciccone lamenta scarsa collaborazione nel gruppo dei fuggitivi, su cui sono rientrati diversi uomini tra cui Narvaez. 14.42 Si sono avvantaggiati in otto, con altri corridori che stanno provando a rientrare. 14.40 Si stacca dal gruppo Paul Magnier. Intanto davanti c’è l’attacco di O’Connor, seguito a ruota da Ciccone e altri uomini. 14.39 Torna compatto il gruppo sotto il ritmo della Visma, ma in molti vogliono centrare la fuga giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga non va via, termina l’ascesa di Torre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: va in fuga Jonathan MilanOggi nel Giro d’Italia 2026 si è verificata una fuga di un corridore, che ha scelto di allontanarsi dal gruppo principale.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ascesa decisiva, continua la fuga di setteNel corso della tappa odierna del Giro dei Paesi Baschi 2026, si è verificata una caduta che ha coinvolto anche un ciclista e un membro di una...

Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa; Giro d’Italia: impresa di Bettiol, supera Leknessund in salita e trionfa in solitaria; 8 tappa Giro d'Italia 2026; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga! Dversnes Lavik beffa tre italiani, velocisti a bocca asciutta.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Carì, frazione interamente in Svizzera - x.com

[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Stage 16 Bellinzona > Carì (2.UWT) reddit

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga non va via, termina l’ascesa di TorreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14.35 Inizia l'ascesa di Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza ... oasport.it

Giro d'Italia, la 16^ tappa in diretta liveDopo la sorprendente tappa di Milano e il giorno di riposo, il Giro d'Italia affronta l'ultima settimana con le frazioni decisive per la vittoria finale. Oggi si sale in Svizzera, con la 16^ tappa Bel ... sport.sky.it