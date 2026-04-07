LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina l’ascesa decisiva continua la fuga di sette

Nel corso della tappa odierna del Giro dei Paesi Baschi 2026, si è verificata una caduta che ha coinvolto anche un ciclista e un membro di una squadra francese. Il ciclista coinvolto è rimasto coinvolto nella caduta di Hamilton, mentre il capitano della squadra francese, Kevin Vauquelin, sembra aver evitato conseguenze serie. La fuga di sette corridori continua a mantenere un vantaggio significativo nel corso della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Nella caduta di Hamilton è rimasto coinvolto, anche, il capitano della INEOS Kevin Vauquelin, per il francese non sembrano esserci stati problemi. 16.27 Grande curiosità per la prova di Paul Seixas. Se il francese dovesse essere in grado di rimanere insieme ai migliori sull’ultima ascesa, diventerebbe il candidato numero 1 per il trionfo finale. 16.24 Caduta in gruppo, a terra Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers). 16.21 Meno di 25 km all’inizio di San Miguel de Aralar (9.4 km al 7.8% medio, prima categoria), vedremo se ci sarà lotta tra i big della generale e quali saranno le differenze di prestazione tra di loro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ascesa decisiva, continua la fuga di sette Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette al comando, 80 km al traguardo Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, gruppo a 1’20” Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, gruppo a 1’20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Media oraria dei 39 km/h, ancora 1300 metri di dislivello da affrontare. 16.15 I sei corridori in fuga ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Non perderti la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi da Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo Segui la corsa LIVE dalle ore 15:30 su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Non perderti la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi da Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo Segui la corsa LIVE dalle ore 15:30 su @discoveryplusIT e @hbomax #Ciclismo #Cycling #itzulia2026 | @gregcapitano10 @Ricvanmagren x.com