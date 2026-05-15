LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | va in fuga Jonathan Milan

Oggi nel Giro d’Italia 2026 si è verificata una fuga di un corridore, che ha scelto di allontanarsi dal gruppo principale. La carovana attraversa ora la località di Fondi, mentre si attende l’evolversi della tappa e le eventuali reazioni degli altri ciclisti. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con i concorrenti che si contendono posizioni e punti lungo il percorso. La corsa prosegue con i corridori impegnati in questa fase della gara.

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