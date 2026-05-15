LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | va in fuga Jonathan Milan
Oggi nel Giro d’Italia 2026 si è verificata una fuga di un corridore, che ha scelto di allontanarsi dal gruppo principale. La carovana attraversa ora la località di Fondi, mentre si attende l’evolversi della tappa e le eventuali reazioni degli altri ciclisti. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con i concorrenti che si contendono posizioni e punti lungo il percorso. La corsa prosegue con i corridori impegnati in questa fase della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11.24 Carovana che adesso passa in quel di Fondi. 11.21 Ottima scelta quella di Milan: è in difficoltà in chiave Maglia Ciclamino con le volate e prova a guadagnare punti ai traguardi intermedi. 11.19 Nessuno dei fuggitivi crea pericoli per la classifica generale. 11.16 Il gruppo è fermo: sale oltre i tre minuti il margine. 11.14 235 chilometri all’arrivo. 11.12 Più di un minuto di margine per i fuggitivi. 11.09 Con Milan al comando della corsa ci sono anche Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it
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