LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia ufficialmente la tappa

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza avvenuta questa mattina. In apertura, sono stati registrati i primi attacchi tra i corridori, che hanno subito movimentato la corsa. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le prime asperità del percorso. La tappa prosegue con diverse fasi di gara, con i partecipanti che cercano di guadagnare posizioni e consolidare le proprie strategie. La corsa continua a tenere gli appassionati con aggiornamenti live.

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