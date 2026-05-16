LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia ufficialmente la tappa
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza avvenuta questa mattina. In apertura, sono stati registrati i primi attacchi tra i corridori, che hanno subito movimentato la corsa. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le prime asperità del percorso. La tappa prosegue con diverse fasi di gara, con i partecipanti che cercano di guadagnare posizioni e consolidare le proprie strategie. La corsa continua a tenere gli appassionati con aggiornamenti live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:38 Pronti, via ed arrivano subito i primi attacchi. INIZIA UFFICIALMENTE LA TAPPA 13:36 Problema meccanico per Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Non viene dato il via ufficiale nonostante il superamento dei km neutralizzati. Bisogna essere tutti in gruppo. 13:33 Un km al via ufficiale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. 13:32 Cielo nuvoloso in partenza, ma fortunatamente non piove dopo giorni tremendi. 13:29 Vingegaard per ora indossa la maglia azzurra che identifica il leader della classifica riservata agli scalatori. Un solo punto di margine per il danese sullo spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it
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