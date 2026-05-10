LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata ufficialmente la terza tappa!
Alle ore 12:18 è iniziata la terza tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è partita ufficialmente e i ciclisti sono già in movimento lungo il percorso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i partecipanti affrontano le prime salite della giornata. La cronaca della tappa si può seguire attraverso le piattaforme di aggiornamento live, con i risultati che arrivano man mano che la gara procede.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12.18 Partita ufficialmente la terza tappa del Giro d’Italia 2026! 12.13 Cambio della ruota per Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) durante il tratto di trasferimento. 12.10 Plodiv, la città dalla quale prende il via la tappa odierna, ha come fiore all’occhiello il teatro romano, costruito tra il 114 e il 117, che poteva ospitare sino a 7000 spettatori. 12.06 Iniziato il tratto di trasferimento per il gruppo! 12.03 Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) con la vittoria di ieri ha ottenuto il successo più importante della sua carriera. Oggi, per la prima volta in carriera, indosserà la maglia rosa di leader della classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it
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