LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata ufficialmente la terza tappa!

Alle ore 12:18 è iniziata la terza tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è partita ufficialmente e i ciclisti sono già in movimento lungo il percorso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i partecipanti affrontano le prime salite della giornata. La cronaca della tappa si può seguire attraverso le piattaforme di aggiornamento live, con i risultati che arrivano man mano che la gara procede.

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