LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tra poco la salita finale Vingegaard scalpita

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 si avvicina alla salita finale. La discesa si è conclusa poco fa, mentre i ciclisti si preparano a affrontare l’ultimo tratto in salita. Il leader della corsa, con un margine ridotto, si mantiene in posizione. I corridori sono ancora in corsa, con alcuni favoriti che cercano di guadagnare tempo. La gara prosegue in diretta, con le ultime fasi ancora da disputare.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.08 Terminata la discesa. Ora una decina di chilometri in falsopiano che condurranno al chilometro Red Bull. Poi la salita finale. 16.05 Sono rimasti in 10 davanti: Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Jan Hirt (NSN Cycling Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG), Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Johannes Kulset (Uno-X Mobility). A 2’26” il plotone principale composto da 27 corridori. 16.03 30 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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