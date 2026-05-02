La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si corre tra Bellinzona e Carì, attraversando tutta la Svizzera. La frazione si distingue per un finale in salita molto impegnativo. Questa tappa rappresenta l’unico passaggio internazionale della corsa dopo la partenza in Bulgaria, segnando l’inizio della terza e ultima settimana di gara. La tappa si presenta come una delle più dure del percorso, con un arrivo in salita che potrebbe influenzare la classifica generale.

La terza e decisiva settimana di gara inizia con l’unico sconfinamento che la corsa affronterà dopo la Grande Partenza in Bulgaria. Il Giro d’Italia, martedì 26 maggio, affronta la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì di 113 chilometri. Il percorso relativamente breve ed il dislivello di 3000 m non devono ingannare: il duro arrivo in salita può essere teatro di un nuovo duello tra gli uomini di classifica. Una prima parte di corsa in leggera salita immette i corridori nel circuito di 22 chilometri che dovrà essere ripetuto per due volte. In questo frangente i corridori affrontano le salite di Torre, asperità di terza categoria, e quella di Leontica, impegnativa seconda categoria di tre chilometri con pendenze comprese tra l’8,5 e il 14%.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, sedicesima tappa Bellinzona-Carì: frazione tutta in Svizzera, arrivo in salita duro

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