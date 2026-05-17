LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard vince a Corno alle Scale Pellizzari in crisi sorpresa Piganzoli

Oggi sul percorso della tappa del Giro d’Italia 2026 si è deciso il risultato finale con la vittoria di un ciclista danese, che ha concluso in prima posizione a Corno alle Scale. Durante la giornata, un altro partecipante ha mostrato segni di crisi mentre un altro atleta ha sorpreso tutti con una performance inattesa. La manifestazione è proseguita con aggiornamenti continui, e il pubblico ha potuto seguire gli sviluppi in tempo reale attraverso la nostra diretta.

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