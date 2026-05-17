LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard vince a Corno alle Scale Pellizzari in crisi sorpresa Piganzoli
Oggi sul percorso della tappa del Giro d’Italia 2026 si è deciso il risultato finale con la vittoria di un ciclista danese, che ha concluso in prima posizione a Corno alle Scale. Durante la giornata, un altro partecipante ha mostrato segni di crisi mentre un altro atleta ha sorpreso tutti con una performance inattesa. La manifestazione è proseguita con aggiornamenti continui, e il pubblico ha potuto seguire gli sviluppi in tempo reale attraverso la nostra diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.24 Vingegaard, sulla carta, dovrebbe prendere la maglia rosa nella cronometro di martedì: 42 km completamente piatti da Viareggio a Massa. 17.23 Tutto sommato, vista la crisi accusata, Pellizzari ha anche limitato i danni. Resta da capire se sia stata solo una giornata storta o se c’è qualche malanno che ne sta minando la condizione di forma. In questo secondo caso, ci sarebbe poco da fare. 17.22 La nuova classifica generale: 1 Eulálio Afonso Bahrain Victorious 38:49:44 2 Jonas Vingegaard Team... 🔗 Leggi su Oasport.it
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