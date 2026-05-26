Una tappa in salita si è conclusa con l’arrivo a Carì, frazione situata interamente in Svizzera. La sedicesima frazione del Giro d’Italia 2026, la più breve di questa edizione, è terminata oggi con un arrivo in quota. Seguiremo gli aggiornamenti sulla classifica generale e sui momenti salienti della corsa, senza commenti o analisi. Restate con noi per tutte le notizie in tempo reale sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la frazione più corta di questa centonovesima edizione della Corsa Rosa. Saranno 113 i km del percorso odierno, dove la Svizzera sarà super protagonista, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì. Al km 24.2 inizierà il circuito di 22 km, da ripetere due volte. Questo anello comprende le salite di Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza categoria) e Leontica (3 km all’8.5% medio, terza categoria) e terminerà 47.5 km dall’arrivo. Una lunga discesa, che comprende lo sprint inermedio di Ludiano, porterà ai -30 dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Carì, frazione interamente in Svizzera

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