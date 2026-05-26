LIVE Darderi-Ofner Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro in campo manca pochissimo all’inizio del match!

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Darderi e Sebastian Ofner sono entrati in campo per il match di singolare maschile a Roland Garros 2026. Manca poco all’inizio dell’incontro, che si svolge sulla terra battuta. I due giocatori sono già schierati sulla rete, pronti a cominciare. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili. La sfida si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente e di chi segue l’evento da remoto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05 Entrano in campo Luciano Darderi e Sebastian Ofner. Ancora pochi minuti prima del via del match. 18.01 Dall’altra parte della rete ci sarà Sebastian Ofner (112 ranking atp), esperto tennista austriaco dotato di un gran servizio e che fa della solidità la sua arma principale. 17.57 Una grande incognita per il tennista azzurro sarà la condizione fisica con cui si presenta a questo Slam. Darderi fa dell’esplosività e della capacità di muoversi velocemente nel campo le armi principale del proprio tennis e le fatiche delle ultime settimane potrebbero mettere a dura prova la resistenza fisica dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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