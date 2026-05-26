Alle 11:00 si è aperto il primo turno del Roland Garros 2026 con il match tra Luciano Darderi e Sebastian Ofner. L'incontro si sta disputando sul campo principale e si prevede una sfida combattuta. La partita è visibile in diretta streaming e aggiornamenti sono disponibili su questa pagina. I due tennisti sono entrati in campo con obiettivi di qualificazione e sono pronti a confrontarsi su un terreno che può riservare insidie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Luciano Darderi e Sebastian Ofner; match valido come primo turno del Roland Garros 2026. Luciano Darderi è stato protagonista, poco più di una settimana fa, di una splendida cavalcata nel Master 1000 di Roma terminata solo nella semifinale contro Casper Ruud. L’italo-argentino, dopo l’impegno nel torneo di casa, ha cercato di trionfare anche nell’ATP 500 di Amburgo, dove si è arreso a De Minaur ai quarti di finale. Lo stato di forma straordinario di Darderi è certificato anche dalle classifiche ATP e Race, in cui l’azzurro occupa rispettivamente il diciassettesimo e l’undicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: avvio che nasconde insidie

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LIVE OFNER - DARDERI PRIMO TURNO ROLAND GARROS

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