LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio
Sonego e Herbert sono in parità sul punteggio di 7-6, 5-7, 1-1 nel loro match a Roland Garros 2026. Nessun giocatore ha ottenuto un break nel primo set. La partita è visibile in diretta e sarà aggiornata continuamente. Contestualmente, si gioca anche il terzo incontro tra la testa di serie 3 e Opelka, con il punteggio attuale di 15-15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Passante di diritto incrociato vincente dell’azzurro. 15-0 Rovescio incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del transalpino. 1-1 Lunga la risposta di rovescio incrociato del numero 223 ATP. A-40 Lungo il rovescio lungolinea del francese. 40-40 Rovescio lungolinea vincente del nativo di Schiltigheim. 40-30 In rete il diritto lungolinea, giocato in difesa, del classe ’91. 30-30 Smash lungolinea vincente di Herbert. 30-15 Diritto incrociato e vincente di ”Sonny”. 15-15 Servizio interno vincente del torinese. 0-15 In rete il rovescio lungolinea di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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