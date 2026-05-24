LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in parità sul punteggio di 7-6, 5-7, 1-1 nel loro match a Roland Garros 2026. Nessun giocatore ha ottenuto un break nel primo set. La partita è visibile in diretta e sarà aggiornata continuamente. Contestualmente, si gioca anche il terzo incontro tra la testa di serie 3 e Opelka, con il punteggio attuale di 15-15.