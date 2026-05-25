Durante la partita di Roland Garros 2026, Cobolli-Pellegrino ha vinto il primo set 6-4. Nel secondo set, il punteggio è pari 6-6, con il set che si decide al tie-break. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti da parte dei cronisti. La sfida tra i due tennisti prosegue, mentre gli spettatori attendono di conoscere l’esito finale.

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il secondo set si decide al tie-break

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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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