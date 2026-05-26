LIVE Darderi-Ofner 7-6 6-2 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match!
Darderi sta servendo per vincere la partita contro Ofner al terzo set, con il punteggio di 5-3. Nel gioco attuale, ha ottenuto un punto diretto con il servizio, con una prima vincente al centro. Il punteggio complessivo è di 7-6, 6-2, 5-3. La partita si sta svolgendo sul campo di Roland Garros 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ancora un punto diretto col servizio! Prima vincente al centro. 15-0 Ace di Darderi in apertura di game! 5-3 Gioco Ofner. L’austriaco trova l’ace ad uscire con la seconda! Darderi ora serve per il match. 40-30 Dopo il nastro colpito da Darderi Ofner è costretto a venire a rete. L’austriaco trova il punto grazie ad una smorzata e poi ad un passante di rovescio. 30-30 Ancora una risposta profonda e pesante dell’azzurro. A rete il colpo di rovescio in controbalzo di Ofner. 30-15 Ace ad uscire di Ofner. 15-15 Spinga in risposta Darderi con il rovescio. L’austriaco manda fuori il colpo in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
SEBASTIAN OFNER vs LUCIANO DARDERI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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