LIVE Darderi-Ofner 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro fatica ma tiene il servizio

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento il punteggio tra Darderi e Ofner è 2-2. Darderi ha perso il servizio, mentre l’avversario ha mantenuto il proprio. Durante il match, Darderi ha tentato un dritto lungolinea a rete, ma è stato in difficoltà. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni più significative. La gara si sta disputando nel contesto delle qualificazioni di Roland Garros 2026.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ad-40 A rete il tentativo di accelerazione di dritto lungolinea di Darderi. 40-40 Bravissimo Ofner che muove l’azzurro per il campo e poi trova il vincente con il rovescio ad incrociare. 30-40 Palla break Darderi! A rete il dritto ad incrociare in uscita dal servizio di Ofner. 30-30 Angolo strettissimo con il rovescio per Ofner. Darderi si difende alzando un lob che però è corto e l’austriaco si prende il punto con lo schiaffo al volo. 15-30 Gran passante dell’azzurro! Ofner accelera e viene a rete, ma Darderi è attento e trova il punto con il dritto ad incrociare. 15-15 Lungo il colpo in back di Ofner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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